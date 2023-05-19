В Томском районе ищут 64-летнего мужчину

Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В селе Межениновка Томского района начались поиски 64-летнего Николая Васильевича Бульбы. Где он находится, неизвестно с 14 мая. Ориентировку на пропавшего разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие», - описывают приметы пропавшего в ориентировке.

Николай Васильевич был одет в темно-зеленую камуфляжную куртку и такого же цвета штаны, в черные галоши и голубую кепку. Всех, кто что-то знает по местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонки бесплатные, линия работает круглосуточно.

Ранее в Томске начали искать пропавшего парня с хромотой.