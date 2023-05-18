В Томске ищут пропавшего парня с хромотой

В Томске ищут пропавшего парня, который ушел из дома утром 17 мая. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В Томске ищут пропавшего Коробейникова Валентина Юрьевича 1991 года рождения, который 17 мая рано утром ушел из дома во 2-м поселке ЛПК. Фотографии и приметы пропавшего опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск». Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили журналисту «КП-Томск», что к ним заявка тоже поступила, поисковики начали работать.

«Был одет в черные штаны и черную футболку. Нуждается в медицинской помощи», - так описывают пропавшего.

Известно, что парень хромает, а на правом плече у него есть абстрактная татуировка. Всех, кто что-то знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-952-156-4281.