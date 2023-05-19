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НовостиОбщество19 мая 2023 14:49

В Томск приехали 80 раввинов из стран СНГ

В Томске проходит съезд раввинов СНГ
Александра Тайбатрова
Среди почетных гостей съезда - главный раввин России Берл Лазар

Среди почетных гостей съезда - главный раввин России Берл Лазар

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Томск на съезд раввинов стран СНГ приехали 80 делегатов. Их приветствовал губернатор Томской области Владимир Мазур, рассказали в пресс-службе региональной администрации. Среди почетных гостей съезда - главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

«Свое приветствие глава региона завершил на идише, пожелав делегатам съезда плодотворной работы, здоровья и успехов», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Также сообщается, что губернатор Мазур провел встречу с главным раввином России и президентом Федерации еврейских общин России, в ходе которой обсуждались межкультурные и межконфессиональные связи в регионе.

Напомним, что в ТГУ пройдет чемпионат по распознаванию старинных газет.