Жители Томска 19 мая отмечают день Всесоюзной пионерской организации

Фото: Густаво Зырянов

Традиционно 19 мая жители Томска отмечают один из самых патриотичных праздников – День пионерии. Мероприятий в городе в этот день не запланировано, сообщает «МК в Томске».

Пионеры носили красные галстуки, делились на звенья, отряды и дружины, выполняли распоряжения вожатых, участвовали в субботниках.

Пионерами могли стать дети в возрасте от 9 до 14 лет. Самых достойных принимали в комсомол. Во время церемонии подростки произносили торжественную клятву и получали красный галстук.

В 2022 году в Томске прошло празднование столетия Всесоюзной пионерской организации. В этом году мероприятий ко Дню пионерии городе не предусмотрено.

Депутат Госдумы от Томской области Татьяна Соломатина 19 мая также вспомнила о пионерах.

«Вспоминая свои добрые и интересные годы пионерии, невольно возвращаемся в детство и юность, когда под звуки горна, бой барабанов на торжественных линейках, песни у пионерского костра, мы учились дружбе, взаимовыручке и ответственности», — написала Соломатина в своем телеграм-канале.

По ее словам, важные ценности, которые были у пионеров, нужные и актуальны и сегодня.