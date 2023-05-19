На крыше дома по улице Мюнниха в Томске заметили детей. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

На крыше дома по улице Ференца Мюнниха, 3 в Томске заметили детей. Очевидец опубликовал фотографию в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Стоят на самом краю крыши, курят и свешиваются вниз, не дай бог кто упадёт! Родители, поговорите со своими детьми о безопасности», - написал автор поста.

На фото видно, что на крыше нет ограждений, и в комментариях многие переживают за жизнь ребят. Другие возмущаются, почему проход на крышу оказался открыт. Как на самом деле дети смогли попасть туда, неизвестно.

Ранее в Томске 7-летняя девочка попала под колеса автомобиля во дворе на Трудовой улице.