В Томске приобрели 33 квартиры для детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья

В Томске детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья закупили 33 квартиры. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томске заключили контракты на покупку 33 квартир для расселения людей из аварийного жилья, а также для приобретения жилья детям-сиротам, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день на стадии заключения контракты на приобретение 12 квартир для расселения людей из аварийного фонда, а также 21 квартиры для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», – говорится в сообщении.

До конца недели объявят 15 новых аукционов на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья, часть из них будет опубликованы повторно.

Квартиры должны быть площадью не менее 33 квадратных метров, двухкомнатные – не менее 45 «квадратов» и трехкомнатные квартиры – не менее 52. Начальная цена составит от 4,6 до 6 миллионов рублей.

Также ранее выставлены 26 ранее объявленных аукционов на покупку благоустроенных квартир для детей-сирот. Для этой категории томичей приобретают однокомнатные квартиры общей площадью не менее 33 квадратных метров. Начальная цена контракта составляет около 3,5 млн рублей.

Участником аукциона могут стать как юридические, так и физические лица.