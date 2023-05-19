Приставы заставили томича снести постройки из-за конфликта с соседом

Томские приставы заставили владельца частного дома снести постройки, которые мешали его соседу Фото: Андрей АБРАМОВ

Томские приставы заставили владельца частного дома снести постройки, которые мешали его соседу. Эта информация опубликована на сайте ведомства. Конфликт возник из-за того, что одному из соседей мешали хозпостройки на участке другого: дождевая вода и таявший снег с них постоянно подтапливали территорию. Договориться мирно не получилось, и спор перерос в судебный процесс.

«Суд постановил демонтировать конструкции построек и провести работы по переносу гаража, бани и навеса на расстояние 1 метр от смежной границы», - рассказали в пресс-службе Управления ФССП по Томской области.

Хозяину построек дали время на самостоятельный снос построек, но он им не воспользовался. Ему пришлось оплатить денежное взыскание 5000 рублей, а спустя время – еще и денежный штраф, так как он не исполнил решение суда. Только после этого томич, наконец, демонтировал постройки, который и были причиной конфликта.

Напомним, что в Томске снесли 110 незаконных гаражей и сараев.