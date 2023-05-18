В Томске снесли 110 незаконных гаражей и сараев. Фото: скриншот видео из телеграм-канала мэрии Томска

В Кировском районе Томска снесли 110 незаконных гаражей, сараев и прочих строений, подсчитали в мэрии. Большинство из них находились в Степановке – на улицах Энергетиков, Минина, Ломоносова, в Ботаническом переулке.

«Незаконные строения расположены на земле, не принадлежащей владельцу постройки», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Прежде чем начать снос, сотрудники районной администрации предварительно расклеили на гаражах и сараях уведомления, чтобы владельцы убрали их самостоятельно. По истечению двух недель постройки вскрыли, все вещи из них изъяли, и сами строения снесли. Владельцы могут обратиться за вещами в администрацию, но получат их после того, как оплатят штраф и возместят затраты за снос.

Ранее в Северске загорелся гаражный комплекс.