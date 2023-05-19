Ямы возле двух новых детсадов в Томске устранят по гарантии

Возле детского сада на улице Ивана Черных подрядчик уже приступил к работам. Фото: скриншот видео из телеграм-канала мэрии Томска

Дефекты дороги и тротуаров возле двух новых детских садов – на улицах Ивана Черных и Академика Сахарова – подрядчики устранят по гарантии, сообщили в мэрии Томска. Причем воле детского сада №61 на И. Черных работы уже начались.

«Рабочие уже демонтировали бетонное покрытие, частично разобрали тротуар. Сегодня планируется забетонировать участок, восстановить тротуар и заасфальтировать до 25 мая», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Подрядчик, СМУ ТДСК, считает, что дефекты возникли из-за сезонных просадок грунта.

А в детском саду №24 на улице Академика Сахарова подрядчик «СпецСтройТдск» устранит дефекты тротуара и дорожного полотна летом, когда в саду не будет детей.

Детский сад №24 ввели в эксплуатацию в конце 2021 года, а третий корпус детсада №61 – в начале 2022 года. Оба объекта строили по нацпроекту «Демография».

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