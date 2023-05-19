Готовность школы-долгостроя в томском селе Корнилово оценили в 75%

Школу в селе Корнилово могут достроить к 1 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Готовность недостроенной школы в селе Корнилово Томского района оценили в 75%. На данный момент строительные работы активизировались, власти рассчитывают завершить объект в 2023 году, Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Напомним, в декабре 2019 года компания “СпецМонтажСтрой” заключила контракт с администрацией Томского района на сумму более 325 млн рублей для строительства школы в селе Корнилово. В это же время местные власти заключили контракт с фирмой “Строительная лаборатория”.

Сотрудники предприятия на объекте выявили нарушения и велели подрядной организации их устранить. Но работники этого не сделали. Элементы конструкции здания остались в недопустимом техническом состоянии. Ввести здание в эксплуатацию должны были еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились. Также школа связана с рядом уголовных дел.

Как сообщил сенатор генсовета «Единой России» Андрей Турчак, строительные работы активизировались только после смены губернатора. Сегодня готовность объекта оценивается в 75%.

«Объект необходимо было сдать в 2020 году. Против подрядчика проводятся следственные действия: пострадала школа, страдают дети. Однако мы нашли решение. Деньги из регионального бюджета на достройку объекта зарезервированы, это 213 млн рублей», — рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Он отметил, что в настоящее время школа ожидает решения экспертизы по фундаменту, которое будет получено в конце мая. Если экспертиза даст положительный результат, то это позволит достроить школу до 1 сентября.