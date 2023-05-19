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НовостиОбщество19 мая 2023 9:20

Противоклещевую обработку городских пространств Томска завершат в начале июня

Некоторые территории обработают повторно в августе
Александра Тайбатрова
В Томске продолжают обрабатывать городские пространства от клещей

В Томске продолжают обрабатывать городские пространства от клещей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске продолжают обрабатывать городские пространства от клещей, информирует мэрия. Завершить работы планируют в начале июня. При этом обработку условно делят на два этапа.

«Первый этап охватывает все муниципальные территории – парки, скверы, озелененные места, школы, детские сады, кладбища и прочие. А на втором этапе в августе специалисты повторно обработают некоторые пространства: лагеря отдыха, детсады и другие места», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В мэрии отмечают, что начинать обработку против клещей нужно после схода снега и уборки прошлогодней листвы. Перед обработкой активность клещей в каждом месте оценивают, а после нее – проводят исследование снова, чтобы оценить результативность работ.

Напомним, что в 2023 году от клещей пострадали почти 2500 человек.