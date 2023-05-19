В Томской области от клещей пострадали почти 2,5 тысячи человек в текущем сезоне

В Томской области от клещей пострадали 2500 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю в Томской области зарегистрировали 1212 обращений с присасыванием клеща, среди них 193 ребенка. Общее число пострадавших от клеща составило чуть меньше 2500 человек, сообщает региональный Роспотребназор.

По данным специалистов, с начала эпидсезона в больницы региона с присасыванием клещей обратились 2456 человек, в том числе 540 детей.

В период с 11 по 17 мая в регионе зарегистрировали 1212 обращений томичей с присасыванием клещей, в том числе 193 ребенка. Наибольшая часть обращений приходится на Томск — 739. Также присасывания наблюдались в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Колпашевском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах.

Санврачи напоминают, что самой эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцина.

Из числа посрадавших от клещей привиты были только около 18%. Всего 443 человека, в том числе 135 детей.

В текущем сезоне прививки уже сделали более 42 458 человек, из них 12 569 детей. За последнюю неделю прививки получили 692 человека, в том числе 124 ребенка.