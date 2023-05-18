Мужчина пострадал в ДТП с ВАЗом и Lexus на улице Лазо в Томске

Lexus и ВАЗ столкнулись на улице Лазо в Томске Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Вечером 18 мая на улице Лазо, 6А в Томске произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Томской области. Столкнулись Lexus и ВАЗ-2104.

«По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю ВАЗ», - рассказали о подробностях ДТП в пресс-службе полиции.

Водителя «четверки» доставили в больницу. Оба автомобиля, судя по фотографии с места происшествия, получили серьезные повреждения.

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