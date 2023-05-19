Тяжелоатлет из Томска Александр Егоров взял бронзу на всероссийских соревнованиях

Фото: администрация Томской области

Тяжелоатлет из Томска Александр Егоров взял бронзу на всероссийском турнире по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. Соревнования посвящены памяти участника Великой Отечественной войны Юрия Иванова, сообщает администрация региона.

Состязания проходили в Красноярске. В них приняли участие более 100 спортсменов из Сибирского, Дальневосточного и Центрального федеральных округов.

«Студент ТГУ Даниил Кобцев в весе 109 кг стал бронзовым призером соревнований, набрав в сумме 247 кг. Спортсмена подготовил Александр Егоров», — говорится в сообщеини.

Участник ВОВ Юрий Иванов является основателем школы тяжелой атлетики в Красноярском крае. Атлет выступал на помосте, являлся рекордсменом Красноярского края в весовых категориях до 82,5, 90 и более 90 кг.

Напомним, ранее сборная Томской области победила в командном на чемпионате России по подводному спорту, который проходил в Санкт-Петербурге. Уже третий год подряд томичам нет равных на этом чемпионате.