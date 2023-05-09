Томская сборная победила на чемпионате России по подводному спорту

Томичи завоевали 16 личных наград и пять – в эстафете Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сборная Томской области победила в командном на чемпионате России по подводному спорту, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в областной администрации. Уже третий год подряд томичам нет равных на этом чемпионате.

«Томичи завоевали 16 медалей в личном зачете и пять – в эстафетах. Также члены нашей сборной заняли множество мест с четвертого по десятое. Благодаря этому команда Томской области заняла уверенное первое место в командном зачете», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томской области.

Медали завоевали 14 спортсменов, 12 из которых являются воспитанниками ДЮСШ «УСЦ ВВС им. В. А. Шевелева». Диана Елисеева победила в плавании в ластах на 50 метров, в нырянии в ластах на 50 метров, в подводном плавании на 100 метров, заняла второе место в плавании в ластах на 100 метров, а также участвовала в трех эстафетах, в которых томичи завоевали «золото». Шесть раз поднимался на пьедестал почета Егор Качмашев: у него первое место в плавании в ластах на 50 и 100 метров, бронза в нырянии на 50 метров, а еще две серебряных и одна золотая медаль в эстафетах.