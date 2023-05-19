Специалисты ТДСК приняли участие в Международной конференции «InterConPan – 2023»

Фото: ТДСК

В Новосибирске прошла ХIII Международная научно-практическая конференция «InterConPan–2023: инновации для индустриального домостроения», организованная Центральным НИИ комплексного проектирования жилых и общественных зданий (г. Москва) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и Новосибирского архитектурно-строительного университета (Сибстрин).

Томскую область представила делегация Томской домостроительной компании (ТДСК). Всего в конференции приняли участие более 140 специалистов домостроительных предприятий, проектных организаций, строительно-инвестиционных компаний, ученые и IT-специалисты из 30 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фото: ТДСК

Участники отмечают, что индустриальное домостроение – главное направление в строительной отрасли для решения государственных задач; необходимо не просто сохранять, но и наращивать объемы производства и строительства. Сегодня индустриальное домостроение переживает новый этап совершенствования. Чтобы повысить качество и темпы строительства в условиях западных санкций и кадрового дефицита, необходимо в первую очередь сохранять и поддерживать региональные предприятия стройиндустрии. Другой важный аспект — разработка комплекса типовых решений и проектов для возведения социальных и жилых объектов в обычных условиях и чрезвычайных ситуациях.

— Обсуждение перспектив индустриального домостроения на таком высоком профессиональном уровне еще раз убеждает, что мы на верном пути, — отмечает Александр Шпетер, генеральный директор ТДСК. — ТДСК остается одним из крупнейших предприятий российской стройиндустрии, способным обеспечить технологический суверенитет и решение государственных задач не только на территории Сибирского региона, но и за его переделами.

Томский завод по производству сборного железобетона ЗКПД ТДСК оснащен современным технологическим оборудованием и выпускает 220-260 тыс. куб. м продукции в год. Наряду с изделиями для жилищного строительства предприятие производит продукцию для нефтегазовой отрасли, дорожного строительства, благоустройства — всего более 7000 наименований. Ключевая особенность предприятия — высокий уровень автоматизации и производительности труда. Завод оснащен современными производственными линиями, что позволяет максимально локализовать производственные процессы и обеспечить высокий уровень качества. ТДСК ежегодно инвестирует в модернизацию производственного комплекса и научно-исследовательские разработки более 200 млн рублей. Производственная мощность завода — 400 тыс куб. м продукции в год, что при необходимости позволит компании значительно увеличить объем производства и строительства. Персонал — 1300 человек.

Фото: ТДСК

Корпоративное проектно-конструкторское бюро (ПКБ ТДСК) выполняет собственные разработки индустриальных домостроительных систем и серий, проектов жилых и гражданских зданий. Проекты школы и детских садов от ПКБ ТДСК внесены в реестр типовых проектов Минстроя РФ с доказанной экономической эффективностью и рекомендованы для повторного использования.

Специалисты ТДСК обеспечивают оперативное внедрение передовых технических решений в производство и строительные проекты. Так в 2023 году компания приступила к реализации новой индустриальной домостроительной серии в жилом районе на супервостоке Томска, запустила масштабные индустриальные стройки в Новосибирске и Кемерове.