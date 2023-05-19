Банк Уралсиб начал прием и исполнение внутрибанковских платежных поручений в режиме 24/7

Банк Уралсиб начал прием и исполнение рублёвых платежных поручений на внутрибанковские переводы, поступивших в онлайн-банке Уралсиб Бизнес Онлайн и системе «Клиент-Банк», в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

Более подробно узнать о расчетно-кассовом обслуживании можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса банка 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).