В Томском районе вынесли приговор чиновнице за злоупотребление должностными полномочиями

Суд назначил виновной штраф – 100 тысяч рублей. Фото: Сиб.фм

В Томском районе вынесли приговор управляющей делами одного из сельских поселений, сообщает прокуратура области. Женщину признали виновной в злоупотреблении служебными полномочиями.

Суд установил, что чиновница в июне 2021 года, когда исполняла обязанности главы поселения, поручила подчиненному подготовить документы о том, что ее знакомая отбывает административное наказание в виде обязательных работ.

«Фактически же обязательные работы правонарушительница не выполняла, о чем должностному лицу было достоверно известно», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд назначил виновной штраф – 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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