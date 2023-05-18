Томичку оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление падчерицы

Томичку оштрафовали на 3000 рублей за оскорбительное сообщение в мессенджере Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Александровского района Томской области получила административный штраф за оскорбление своей 14-летней падчерицы, сообщает прокуратура области. Женщина разозлилась из-за того, что девочка попросила отца купить ей кроссовки. И отправила падчерице в мессенджере голосовое сообщение с оскорблениями.

«По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении 36-летней женщины дело об административном правонарушении», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В прокуратуру обратилась мать 14-летней девочки.

Мировой судья назначил мачехе штраф 3000 рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее в Томске водителя автобуса оштрафовали на 3000 рублей за оскорбление пассажирки.

Напомним, что прокуратура через суд требует отремонтировать дамбу на реке Ум в Томской области.