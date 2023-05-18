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НовостиОбщество18 мая 2023 14:07

Томичи недовольны грязным пешеходным переходом на проспекте Фрунзе

В переходе много мусора, а стены и окна изрисованы
Александра Тайбатрова
Томичи недовольны грязным пешеходным переходом на проспекте Фрунзе. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

Томичи недовольны грязным пешеходным переходом на проспекте Фрунзе. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

Жители Томска возмущены тем, в каком состоянии находится надземный пешеходный переход на проспекте Фрунзе. Фото оттуда опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Грязно, вонь, все разрисовано, никто не убирает. Переходить не хочется, а вечером, думаю, еще и страшно», - подписал автор фото.

В комментариях многие рассуждают, что мусор в переходе бросают те, кто по нему ходит. На фото видно, что многие окна и стены в переходе изрисованы.

Напомним, что в Томске предложили установить видеокамеры в подземных переходах.