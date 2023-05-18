В Томске для борьбы с вандалами предложили установить видеокамеры в подземных переходах

В Томске предложили установить видеокамеры в подземных переходах Фото: Иван МАКЕЕВ

Томские депутаты решили рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения в подземных переходах, сообщил в своем Telegram-канале спикер гордумы Чингис Акатаев. Такая инициатива появилась 18 мая во время обхода городских подземных переходов, в котором приняли участие члены думской комиссии по дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания, а также и.о. заммэра по благоустройству Николай Глебович.

«Нашей целью была лично посмотреть состояние подземников, оценить возможные затраты на приведение их в порядок. В Думу поступает много обращений от томичей с нареканиями на их неудовлетворительное состояние», - отметил спикер Акатаев.

Депутаты осмотрели переход на остановке «Путепровод». Чтобы привести его в нормальное состояние, нужно около 1,2 миллионов рублей, а в этом году мэрия планирует сделать тут косметический ремонт.

В переходах на улицах Вокзальной и 79-й Гвардейской дивизии есть проблемы с отсутствием ливневки. В некоторых переходах пандусы следует сделать более удобными и безопасными. Еще одна проблема – случаи вандализма. Так, в переходе на Иркутском тракте семь раз кто-то снимал светильники, так что их закрыли металлическими решетками. Именно поэтому нужно искать решение вопроса с камерами, а также с другими проблемами подземных переходов, отметил Чингис Акатаев.