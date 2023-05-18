Жителей Томской области приглашают пройти бесплатное обучение в ТУСУРе

Томичей приглашают пройти бесплатное обучение в ТУСУРе Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области могут бесплатно обучиться в ТУСУРе по программам дополнительного профобразования, сообщается на сайте вуза. Пройти программы могут определенные категории граждан, аотому что ТУСУР является партнером федерального проекта «Содействие занятости».

«В рамках проекта граждане смогут освоить востребованные профессии в области ИТ, сетевых технологий, менеджмента и маркетинга», - рассказали в пресс-службе вуза.

Обучение длится от 1 до 5 месяцев. Количество мест ограничено, подать заявку можно на портале «Работа России». В проекте участвуют такие программы ТУСУРа, как интернет-маркетинг, специалист call-центра, front-end разработка, кадровое делопроизводство и другие.

Также более 400 рабочих мест появится на новом мусоросортировочном комплексе в Томске.