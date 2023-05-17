Более 400 рабочих мест появится на новом мусоросортировочном комплексе в Томске

Более 400 рабочих мест появится в новом мусоросортировочном комплексе в Томске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мусоросортировочном комплексе в Томске появится более 400 рабочих мест. Сотрудников начнут набирать в 2024 году, сообщает пресс-служба «Томской региональной концессионной компании».

Напомним, в апреле 2023 года компания «ТРКК» выиграла конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса в Томске стоимостью 2,4 млрд рублей.

Проект необходимо завершить до 1 ноября 2024 года. Разместить предприятие планируют рядом с северной площадкой промпарка “Томск”. На объекте установят автоматизированный мусоросортировочный комплекс предельной мощностью до 250 тысяч тонн ТКО в год и участок компостирования, силой до 100 тысяч тонн отходов. Максимальная стоимость возведения - 2,4 млрд рублей. Более точные цифры назовут после прохождения государственной экспертизы

Компания планирует создать на первом томском комплексе по переработке отходов «Сибирь» более 400 рабочих мест. Основное количество работников наберут в 2024 году – после завершения строительства комплекса и перед проведением пусконаладочных работ основного оборудования.

На предприятии будут открыты вакансии административно-управленческого профиля, служащих и рабочих – сортировщики, дробильщики, прессовщики, контроллеры, кладовщики, водители спецтехники, слесари по ремонту, диспетчеры, электромонтеры и другие. На данные специальности рассмотрят кандидатов не только с опытом работы в этой отрасли, но и сотрудников с релевантным опытом работы, выпускников.

Также на предприятие перейдут работать уже опытные сотрудники мусоросортировочного комплекса в Северске. Для всех сотрудников планируют установить конкурентный уровень заработной платы, которая будет складываться из фиксированного оклада, районного коэффициента и премиальной части.

А современное оборудование и специальная техника снизят нагрузку на работников предприятия. Также работников комплекса будут доставлять домой служебным транспортом.