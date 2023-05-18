На горячие линии томского облздрава за три месяца поступило более 218 тысяч обращений

За три месяца 2023 года на круглосуточные горячие линии поступило более 218 тысяч обращений. Фото: департамент здравоохранения Томской области

За три месяца 2023 года на круглосуточные горячие линии департамента здравоохранения Томской области поступило более 218 тысяч обращений, подсчитали в ведомстве. Чаще всего томичи звонили, чтобы узнать про стоимость и наличие лекарств в аптеках и медуслуг в учреждениях региона: таких обращений было более 200 тысяч.

«По вопросам льготного лекарственного обеспечения от жителей Томской области поступило 5 382 звонка, на горячую линию по ОРВИ, гриппу и новой коронавирусной инфекции — 4 350», - рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

С 3 апреля начала работать горячая линия на тему профилактики кори, сюда поступило 60 обращений. Позвонить на круглосуточные горячие линии облздрава можно по номерам 8 (3822) 516-616, 8-800-350-8850 и по единому федеральному номеру 122 (3).

Ранее томичам рассказали про опасные симптомы при укусе клеща.