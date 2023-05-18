Томичам рассказали об опасных симптомах укуса клеща

Фото: Мария ЛЕНЦ

В России начался сезон клещей. Многие даже не подозревают, какие симптомы могут появиться при присасывании этих опасных членистоногих. Портал "Секрет фирмы" пообщался с терапевтом и специалистом Надеждой Крикотой и узнал самые опасные симптомы.

Покраснение и отёчность на месте укуса.

Повышение температуры тела.

Общее ухудшение самочувствия — сюда можно отнести озноб, вялость, недомогание, сонливость и прочее.

Приступы тошноты.

Светобоязнь — она проявляется неприятной реакции на свет, причём неважно, дневной он или искусственный.

Высыпания в виде пятен или узелков.

Ломота в суставах и затруднения движения.

Изменение настроения, эмоциональной неустойчивости или тревожности.

Изменение восприятия реальности в виде галлюцинаций.

Всё это может говорить о том, что клещ до вас всё-таки добрался.