Андрей Турчак: "Губернатор делает все, чтобы сдали школу к 1 сентября"

Из 1530 школ, запланированных к капремонту, по 1525 объектам заключены контракты, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на федеральном штабе с Минпросвещения и регионами.

«Пятилетняя программа строительства 1300 новых школ – это Президентская инициатива и важнейшая часть народной программы партии. Эти школы ждут люди. Необходимо вернуть работы в плановые рамки и вовремя сдать объекты. Сделать так, чтобы 1 сентября дети пошли в школу», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также обратил внимание на задержку строительства школы в селе Корнилово. Ввести здание в эксплуатацию должны были еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносились.

«Строительные работы активизировались только после смены губернатора. Сегодня готовность объекта – 75%. Губернатор делает все, чтобы сдали школу к 1 сентября», - сказал Андрей Турчак.

Губернатор Томской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Мазур сообщил о том, что в регионе остался один проблемный объект – Корниловская школа.

«Объект необходимо было сдать в 2020 году. Против подрядчика проводятся следственные действия: пострадала школа, страдают дети. Однако мы нашли решение. Деньги из регионального бюджета на достройку объекта зарезервированы, это 213 млн рублей. Ожидаем решения экспертизы по фундаменту, которое должны получить в конце мая. Надеемся на положительный результат экспертизы и на то, что он позволит достроить школу до 1 сентября», – подчеркнул Владимир Мазур.