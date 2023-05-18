На дороге Томск – Каргала – Колпашево начали укладывать выравнивающий слой асфальта

Продолжается ремонт самой протяженной в регионе автодороги Томск – Каргала – Колпашево Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Продолжается ремонт самой протяженной в регионе автодороги Томск – Каргала – Колпашево, сообщает администрация области. Работы идут на двух участках в Томском и Шегарском районах по нацпроекту.

«На участке с 64,5 по 77, 4 километров в Шегарском районе фрезировали старый асфальт и разобрали обочины. Рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси», - прокомментировала пресс-служба администрации области.

Также дорожники продолжают ремонтировать трубы и демонтировать барьерные ограждения.

Работы ведутся и на участке автодороги с 44 по 58,3 километров, который проходит через Томский и Шегарский район.

Напомним, что в 2023 году по нацпроекту в Томской области отремонтируют 290 километров дорог и введут в эксплуатацию пять мостов.