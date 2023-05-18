Прокуратура через суд требует отремонтировать поврежденную томскую дамбу на реке Ум

Фото: прокуратура Томской области
Природоохранная прокуратура через суд потребовала провести капитальный ремонт дамбы на реке Ум. Состояние объекта несет угрозу территории и населению от негативного воздействия вода, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Прокуроры установили, что в собственности региона находится введенное в эксплуатацию в 1989 году гидротехническое сооружение – дамба на реке Ум в Томском районе.
«В результате проведенного специалистами в 2017 году обследования установлено, что дамба имеет ряд повреждений, отражающихся на ее защитных функциях, в связи с чем требует капитального ремонта», — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт был запланирован на 2021-2022 годы в рамках нацпроекта «Экология», однако контракт с подрядчиком был расторгнут.
В настоящее время состояние объекта создает угрозу территории и населению от негативного воздействия вод. В зону возможного подтопления в случае авариии может попасть более 6 квадратных километров.
Природоохранная прокуратура через суд потребовала обязать региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения.
Иск находится на рассмотрении.