"Томичам на заметку": стали известны подробности финала Кубка России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Корреспонденту «РБ Спорт» стали известны некоторые подробности финала Фонбет Кубка России, который состоится 11 июня в московских «Лужниках».

Ранее директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин в своем телеграм-канале написал, что федерация пригласила все клубы, которые участвовали в этом розыгрыше Фонбет Кубка России на парад в «Лужниках».

Подобного раньше не было никогда — так организаторы хотят подчеркнуть важность турнира, который объединяет всю футбольную Россию.

По нашим данным, планируется, что от каждого клуба, который участвовал в турнире — а это 103 команды — будет два человека. Очевидно, главный тренер и еще один представитель.

Кроме того, по информации «РБ Спорт», главным музыкальным событием лужниковского финала может стать выступление Ярослава Дронова, известного под сценическим псевдонимом Shaman. В прошлом году в «Лужниках» на финале «Спартак» — «Динамо» пели МакSиМ и Люся Чеботина.

Shaman, вероятно, исполнит песню «Седая ночь». Самым известным ее исполнителем, как известно, является Юрий Шатунов. Именно «Седая ночь» стала негласным гимном Пути регионов. Ее пели болельщики «Акрона», который, в свою очередь, стал открытием турнира, выбив четыре московские команды.

«Акрон» уступил в полуфинале Пути регионов «Краснодару», который победив «Урал», стал участником лужниковского финала. Там клуб Сергея Галицкого сыграет с ЦСКА.