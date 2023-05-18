Банки отмечают рост выдач ипотеки на загородную недвижимость

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С начала 2023 года более 2,5 тысячи клиентов оформили в ВТБ жилищные кредиты на загородную недвижимость, сообщает пресс-служба кредитной организации. Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Учитывая растущий спрос в этом сегменте, банк с 18 мая перезапускает кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке.

"В последние несколько лет индивидуальные дома – один из наиболее быстро растущих сегментов на рынке недвижимости. В 2023 году этот тренд продолжается, что оказывает влияние на динамику жилищного кредитования. По нашим прогнозам, к концу года объем рынка ипотеки на частное строительство увеличится почти на треть, до 180 млрд рублей. Учитывая растущий спрос, банк сфокусировался на развитии кредитования в сегменте ИЖС. Ранее мы запустили ипотеку на покупку домов по договору долевого участия, распространили льготное кредитование на возведение домов с подрядчиком, а с 18 мая перезапускаем кредитование ИЖС хозспособом по сниженной ставке. В результате нашим клиентам будет доступен полный спектр программ, предоставляющих льготное финансирование на ИЖС", - прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Вадим Пахаленко.

Он добавил, что льготный кредит на строительство индивидуального дома хозспособом (своими силами) в ВТБ доступен в рамках льготной ипотеки, запущенной в 2020 году. Залогом выступает земельный участок, на котором планируется возведение объекта, а затем – построенный дом.

Для получения кредита необходимо предоставить в банк заявление о стоимости строительства и проект возводимого объекта. Средства на приобретение земельного участка и строительство дома банк перечисляет несколькими траншами по мере завершения клиентом очередного этапа стройки.

По итогам четырех месяцев 2023 года порядка 63,3 тыс. клиентов получили в банке ипотеку объемом 321 млрд рублей. Около трети в структуре продаж января-апреля заняли Москва и область (примерно 112 млрд рублей). На втором месте - Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 29 млрд рублей). В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (26,4 млрд), Республика Татарстан (13,7 млрд) и Новосибирская область (10,4 млрд).