Телеканал ТНТ приглашает томичей на всероссийский кастинг в новое юмористическое шоу

Фото: Ксения Высотина

Скоро на ТНТ стартует новое юмористическое шоу с призовым фондом в 10 миллионов рублей. Телеканал объявляет масштабный кастинг, который пройдёт в июне сразу в нескольких городах страны. Для того, чтобы претендовать на участие в шоу, необходимо зарегистрировать команду как минимум из пяти человек, подготовить полноценное выступление хронометражем до пяти минут, а также позаботиться о юридических формальностях (быть старше 18 лет, иметь при себе паспорт, ИНН, СНИЛС и заполненную анкету) и телевизионных тонкостях (чистая одежда без логотипов, надписей и т.д.).

Кастинги пройдут в следующих городах:

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ и ТТО «АМиК» заключили соглашение о совместном производстве развлекательного контента. Первым проектом в рамках сотрудничества станет юмористическое шоу для ТНТ, в котором соревнуются команды из разных городов России. Помогать командам достигать вершин комедийного мастерства будут звездные наставники. Название проекта и участники будут объявлены позднее. Ведущим проекта станет новое лицо ТНТ, чье имя также пока не разглашается.

Подробности на сайте https://castings.tnt-online.ru/tnt-amik