В соседнем от Томска Кузбассе берега засыпало мёртвой рыбой

Фото: "Сибдепо".

В Кемеровской области местные рыбаки в соцсети делятся информацией о массовой гибели рыбы. По словам любителей рыбной охоты, погибли щука, карась и раки.

Как сообщает журнал "Сибдепо", мёртвую рыбу находят на Горскинском пруду в селе Горскино, также в районе Бутовки, в пруду в Прокопьевске и Калиновском пруду. Некоторые рыбаки связывают происшествие с неблагоприятной водой и сливом в водоём производственных отходов. Однако подобные случаи гибели рыбы фиксируются не только в Кузбассе, но и в других регионах Сибири. Чаще всего рыбный замор происходит из-за удушения так как мелководные озёра в холодные зимы промерзают практически насквозь.

В результате у рыбы остаются мало воды, в которой находится кислород. Кроме того, на дне водоёмов может начаться гниение донных отложений, и всё это приводит к активному выделению углекислого газа — рыба травится и гибнет.