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НовостиОбщество18 мая 2023 6:43

В сквере на набережной в центре Томска обновят лавочки

Подрядчик уже приступил к ремонту
Анна Ковалёва

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Сегодня, 18 мая, подрядчик начал ремонтировать скамейки в сквере на набережной у фонтана. Об этом сообщила пресс-служба департамента дорожной деятельности и благоустройства Томска.

«Рабочие демонтировали старые доски сидений и спинок полукруглых лавочек, встроенных в бетонное основание, и занимаются установкой новых деталей», - сказано в сообщении.

В администрации также добавили, что работники подрядчика вновь покрасили верхние парапеты. Это пришлось сделать из-за того, что вандалы успели оставить на скамейках надписи и рисунки.

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