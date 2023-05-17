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НовостиОбщество17 мая 2023 16:20

В Томской области более 140 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Голосование продлится до 31 мая
Александра Тайбатрова
Более 140 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства

Более 140 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства

Фото: Ксения Высотина

Более 140 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства, подсчитали в администрации региона. Проголосовать можно до 31 мая, сделать это могут все жители региона старше 14 лет.

«Жители региона выберут 55 объектов, из них – 34 дизайн-проекта ранее выбранных пространств, которые благоустроят уже в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды», - напомнили в пресс-службе администрации Томской области.

Больше всего проголосовавших в Северске – более 60 тысяч человек. В Томске проголосовали более 24 тысяч жителей, а в Томском районе – более девяти тысяч. Участие в голосовании приняли более шести тысяч стрежевчан, восемь тысяч жителей Колпашевского района и по две тысячи жителей Первомайского и Зырянского районов.

Напомним, что в этом году парки и скверы в Томске уже начали благоустраивать.