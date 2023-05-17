В Томской области более 140 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Более 140 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства Фото: Ксения Высотина

Более 140 тысяч жителей Томской области проголосовали за объекты благоустройства, подсчитали в администрации региона. Проголосовать можно до 31 мая, сделать это могут все жители региона старше 14 лет.

«Жители региона выберут 55 объектов, из них – 34 дизайн-проекта ранее выбранных пространств, которые благоустроят уже в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды», - напомнили в пресс-службе администрации Томской области.

Больше всего проголосовавших в Северске – более 60 тысяч человек. В Томске проголосовали более 24 тысяч жителей, а в Томском районе – более девяти тысяч. Участие в голосовании приняли более шести тысяч стрежевчан, восемь тысяч жителей Колпашевского района и по две тысячи жителей Первомайского и Зырянского районов.

Напомним, что в этом году парки и скверы в Томске уже начали благоустраивать.