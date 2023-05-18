В Томской области появились три научно-популярных маршрута

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Томская область присоединилась к реализации проекта «Научно-популярный туризм» в рамках Десятилетия науки и технологий. Регион стал 11-м по счету субъектом, в котором запустили маршруты по научным и технологическим объектам. Об этом сообщили в Telegram-канале «Большой университет Томска».

Благодаря новой инициативе любой желающий может познакомиться с научной и инновационной составляющей Томска, узнать о передовых разработках и исследованиях.

«Научно-популярные маршруты в Томской области подходят как для коротких, так и для продолжительных поездок – на 2 дня или 5 дней. Туры «Путешествие в науку: город науки и инноваций», «Путешествие в науку: химия Томска», «Путешествие в науку: Томск-сибирские Афины» познакомят с научной историей, открытиями и разработками Томска», - говорится в сообщении.

Новые маршруты включают обзорную автобусную прогулка по городу с подъемом на смотровую площадку каланчи, экскурсии в местные музеи, институты и университеты. В частности, путешественники посетят суперкомпьютерный центр ТГУ; институт оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, в котором создают экспериментальные установки мирового уровня, побывают в Академгородке «Город науки и инноваций». В ТПУ туристы спустятся в замурованное подземелье.

Всего в российских регионах запущены 29 «умных» маршрутов. Они появились благодаря Программе научно-популярного туризма, разработанной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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