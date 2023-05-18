В Северске загорелся гаражный комплекс

О возгорании гаражного комплекса сообщили очевидцы происшествия. Видео пожара опубликовали сегодня в "Вконтакте" - в аккаунте "Всеверске.инфо".

"Горят гаражи возле северского заброшенного мясокомбината", - написал автор поста.

На опубликованной записи можно увидеть, что столбы дыма поднимаются сразу от нескольких крыш гаражей. Огонь распространился на целый ряд построек.

Местный житель возмутился отсутствием контроля на этой территории. Мужчина оставил комментарий: "Постоянно жгут что то в этих гаражах. Дышать нечем порой. Почему контроля нет никакого? Там же недалеко пожарная часть".

На месте происшествия работают спасатели.

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