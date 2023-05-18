Два лесных пожара потушили в Томской области за сутки

В Томской области потушили два лесных пожара. Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время на территории Томской области нет действующих лесных пожаров. За минувшие сутки ликвидировано два возгорания в лесах, сообщается в телеграм-канале облдепартамента лесного хозяйства.

«За прошедшие сутки ликвидированы 2 лесных пожара в Первомайском и Кедровском лесничествах. Действующих лесных пожаров нет», — говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что на землях лесного фонда Томской области сохраняется средний (3) класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Всего начала сезона ликвидировано 26 лесных пожаров на площади 300,22 га. Средняя площадь одного пожара составила 11,55 га.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.