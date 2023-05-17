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НовостиОбщество17 мая 2023 13:53

В Томске продолжается ремонт сгоревшей крыши на Кулагина, 35

Рабочие уже смонтировали обрешетку
Александра Тайбатрова
В Томске продолжается ремонт сгоревшей крыши на Кулагина, 35

В Томске продолжается ремонт сгоревшей крыши на Кулагина, 35

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске начали ремонтировать крышу дома на улице Кулагина, 35, сообщили в мэрии. Напомним, что в этом многоквартирном доме произошел пожар в ноябре 2022 года, а жильцов тогда эвакуировали.

«Рабочие подрядчика уже смонтировали обрешетку крыши и крепления для настенных желобов, продолжают устройство пароизоляции», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Также строители утепляют вентиляционные шахты, готовят детали для настенных желобов и фальцевой кровли. Места, которые закроют обрешетка и металл, обработали противопожарными реагентами. Завершить ремонт крыши согласно контракту подрядчик должен до 30 июля.