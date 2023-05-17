В Парабельском района пенсионера подозревают в незаконной вырубке деревьев

Причиненный материальный ущерб оценили в 435 тысяч рублей Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Сотрудники полиции установили подозреваемого в незаконной вырубке 37 сосен в Парабельском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Томской области. Это 70-летний местный житель, который ранее уже был судим.

«По предварительным данным, в первом квартале 2022 года подозреваемый организовывал работу бригады и дал распоряжение вырубить 37 сосен, которые стояли за пределам отведенной деляны», - прокомментировали в пресс-службе полиции.

Причиненный материальный ущерб оценили в 435 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что начальник отдела томской фирмы подозревается в получении подкупа в размере 100 тысяч рублей.