Начальник отдела томской фирмы подозревается в получении подкупа в размере 100 тысяч

Обвиняемый задержан с поличным на месте преступления Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Начальник отдела томского акционерного общества подозревается в том, что получил 100 тысяч рублей в качестве подкупа, сообщает пресс-служба СК по Томской области.

«По предварительным данным, обвиняемый незаконно получил от исполнительного директора другой фирмы 100 000 рублей за совершение в интересах указанного общества действий, входящих в его служебные полномочия», - уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области.

Против начальника отдела возбудили уголовное дело на основании материалов УФСБ России по Томской области, содействие оказала и служба безопасности акционерного общества. Его задержали с поличным, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Напомним, что в Томске по требованию прокуратуры заблокировали 16 сайтов интим-услуг.