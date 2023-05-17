Пешеходная экскурсия «Томские дворики» стартует 20 мая Фото: Ксения Высотина

Новая пешеходная экскурсия «Томские дворики» пройдет 20 мая, рассказали в мэрии города. Начало – в 17.00, а начнется она от арки Горсада.

«Мероприятие пройдет в рамках экскурсионного марафона Туристского информационного центра Томска», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Экскурсия пройдет по дворам на улицах Герцена, Белинского и Кузнецова. Участники узнают, как со временем менялись подходы к устройству новых кварталов.

Напомним, что 19 мая в разных музеях Томска пройдет акция Ночь музеев.