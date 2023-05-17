«Нить из крапивы, опыты и фаер-шоу»: томичей 19 мая приглашают на Ночь музеев

В Томске пройдет акция Ночь музеев Фото: Ксения Высотина

В Томске 19 мая пройдет акция Ночь музеев. Посетителей приглашают Музей истории Томска, Томский областной краеведческий музей, музей «Точка гравитации», планетарий, Томский областной художественный музей. Также в этот день состоится фестиваль уличного искусства «Лики Сибири».

«Лики Сибири» пройдут на площадке Первого музея славянской письменности. В нем поучаствуют 10 сибирских художников. Они создадут арт-объекты, которые обещают превратить в интересные фотозоны. Также на фестивале пройдет модный показ и просмотр фильма под открытым небом. Начало фестиваля – в 19.00. А в конце гостей ждут танцевальный перформанс и фаер-шоу.

В Музее истории Томска пройдет мастер-класс по изготовлению нити из крапивы. Также в программе – мини-лекция о фотографах дореволюционного Томска, квиз, тест-драйв предметов старины и пешеходная экскурсия «Окно в Томск». Все желающие могут полюбоваться на город со смотровой площадки и позвонить в колокол. Мероприятия пройдут с 19.00 до 23.00.

В музее «Точка гравитации» ждут и взрослых, и детей: для всех приготовили разные активности. Еще здесь можно провести опыты с экспозицией музея. Гостей ждут с 18.00 до 22.00.

В планетарии с 19.00 до 23.00 можно будет познакомиться с макетами космических кораблей и лунных станций, посмотреть детские фильмы в мобильном планетарии или полнокупольный фильм в звездном зале.

В краеведческом музее любой сможет почувствовать себя музейным работником, поучаствовать в мастер-классе по реставрации мебели, пройти квест и т.д. Всем участникам обещают сувениры. Музей будет открыт для посетителей с 19.00 до 23.55.

В областном художественном музее 20 мая с 14.00 до 22.00 можно будет посетить постоянную экспозицию и полюбоваться шедеврами русской и зарубежной живописи.