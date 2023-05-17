Томские росгвардейцы в 2023 году более 3500 раз выезжали по сигналу «тревога»

Подведены итоги работы управления Росгвардии в Томской области за четыре месяца 2023 года Фото: Ксения Высотина

За четыре месяца 2023 года томские росгвардейцы более 3500 раз выезжали по сигналу «тревога», сообщает пресс-служба ведомства. При этом они пресекли 250 преступлений.

«За 2023 год сотрудники Росгвардии передали правоохранителям более 700 граждан за совершение правонарушений или при подозрении на это», - подвели итоги четырех месяцев работы в региональном управлении Росгвардии.

В отношении граждан, которых они задержали, составили 650 протоколов об административных правонарушениях и возбудили 26 уголовных дел. Также росгвардейцы задержали 23 человек, которые находились в розыске.

Напомним, что начальника отдела томской фирмы подозревают в получении подкупа в размере 100 тысяч рублей.