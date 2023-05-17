В Томской области в 2022 году стало больше коммунальных аварий

За 2022 год в Томской области произошло в два раза больше коммунальных аварий на теплосетях. Фото: Анна Ковалева

За 2022 год в Томской области произошло в два раза больше коммунальных аварий на теплосетях, чем в 2021 году, подсчитали в Томскстате. Таких происшествий было 12. При этом на сетях водоснабжения и водоотведения аварий, наоборот, стало меньше. В системе водоснабжения в 2022 году случилось 209 аварий (меньше на 15%), а на сетях водоотведения - 11 (меньше на 21%).

«В конце 2022 года в регионе в замене нуждались 847,5 километров тепловых и паровых сетей и 1588,4 километров водопроводных сетей», - сообщается на сайте Томскстата.

Также в замене в конце 2022 года нуждались 789 километров канализации. В прошлом году в регионе заменили 7,5 километров тепловых и паровых сетей, 28,7 километров водопровода и полтора километра канализации.

Напомним, что на ремонт ветхих теплоузлов в Томске планируют потратить 20 миллионов рублей.