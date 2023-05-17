В Томске по требованию прокуратуры заблокированы 16 сайтов интим-услуг

В Томске заблокировали 16 запрещенных сайтов. Фото: Борис КОКУРИН

В Томске по требованию прокуратуры заблокировали 16 сайтов с информацией о продаже интимных услуг, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, в ходе мониторинга было выявлено 16 сайтов с информацией о продаже интим-услуг, их видах и стоимости. Кроме того, на них содержались фотографии девушек эротического содержания.

«Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном или административном порядке», — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что занятие проституцией и любые подобные деяния влекут административную и уголовную ответственность.

Прокурор направил в суд административный иск о запрете и ограничении доступа к интернет-сайтам.

Судом удовлетворил требования прокурора. В настоящее время доступ к интернет-сайтам заблокирован.