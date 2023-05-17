Стали известны главные принципы стандарта помощи участникам СВО

Семьям участников СВО оказывается многосторонняя поддержка в субъектах федерации, перечень ее мер составляет свыше 130 и будет расширяться далее. Фото предоставлено ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, на основе успешно действующих в субъектах РФ мер поддержки разработан Единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Анализ его внедрения будет включаться в ежемесячные доклады рабочей группы Президенту, сообщил возглавляющий группу секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на выездном заседании в Центре управления регионом в подмосковном Красногорске. Каждая мера в предлагаемом перечне проанализирована вместе с координационным центром Правительства.

- Многие меры поддержки в едином стандарте не потребуют дополнительного финансирования. Например, первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, группы продленного дня в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса в случае гибели одного из детей, - пояснил Турчак.

Отмечается, что рабочая группа предлагает масштабировать опыт ряда регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации. По информации Андрея Турчака, он включает в себя социальный контракт, информацию о потребности в лечении, наличие финансовых обязательств, информацию о жилищно-бытовых условиях, план индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта.

Инициативу рабочей группы по СВО поддержала глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Андрей Турчак поблагодарил ее и заверил, что со своей стороны группа также готова поддерживать фонд в части законодательного сопровождения и обеспечения деятельности организации. «Мы все занимаемся одной важной задачей, направленной на главную цель – нашу Победу в специальной военной операции и поддержку наших ребят и их семей», – сказал он, в частности, и добавил, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей будет продолжена. На сегодняшний день таких мер уже действует более 130.

Томская область, помимо разовых выплат для военнослужащих и их семей, освобождает от уплаты транспортного налога на три года мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту, а также иных лиц, несущих службу в зоне СВО.

- С первых дней мы инициировали меры различные меры поддержки для семей военнослужащих. Решением Думы города Томска детей военнослужащих освободили от оплаты детского сада, школьников обеспечили бесплатным питанием в школе. За детей мобилизованных (студентов колледжей и техникумов по всей области, учащихся на коммерческой основе) бюджет оплачивает обучение. Сейчас важно обратить внимание и на добровольцев-контрактников, - рассказал руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» в Томской области Максим Резников. - Также у нас действует Центр поддержки семей военнослужащих, куда можно обратиться, а мы поможем найти решение, окажем бытовую помощь. Партия устраивает для них развлекательные мероприятия, бесплатные экскурсии, мастер-классы. Важно, чтобы семьи чувствовали наше внимание, а их мужья и сыновья знали, что об их близких заботятся.