Мусоросортировочный комплекс планируют построить в Томской области до конца 2024 года

К 2030 году планируют снизить долю отходов в два раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области подписали соглашение с “Томской региональной концессионной компанией” о создании, финансировании и эксплуатации автоматизированного мусоросортировочного комплекса, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Объект должен улучшить целевые показатели по программе “Экология”. Его мощность позволит сортировать весь объём твёрдных коммунальных отходов, образованных жителями Томска, Томского района и Северска. К 2030 году доля отходов снизится в два раза.

Проект необходимо завершить до 1 ноября 2024-го. Разместить предприятие планируют рядом с северной площадкой промпарка “Томск”. На объекте установят автоматизированный мусоросортировочный комплекс предельной мощностью до 250 тысяч тонн ТКО в год и участок компостирования, силой до 100 тысяч тонн отходов. Максимальная стоимость возведения - 2,4 млрд рублей. Более точные цифры назовут после прохождения государственной экспертизы.

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