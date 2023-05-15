В Томске 15 мая начали ремонтировать теплосети. Фото: Анна Ковалева

С 15 мая в Томске начали ремонтировать теплосети, проинформировали в мэрии. Напомним, что АО «ТомскРТС» в этом году капитально отремонтирует 10 километров теплосетей и восстановит теплоизоляцию на четырех километрах сетей.

«Специалисты подготовят к новому отопительному сезону более 600 километров теплосетей», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что ТомскРТС будет работать на наиболее проблемных участках на улицах Киевская, Ивановского, проспекте Мира, возле Белого озера и т.д. На Киевской, например, предстоит заменить один километр квартальных тепловых сетей. Напомним, что движение на участке улицы перекрыли на два месяца. На улице Ивановского реконструируют 800 метров теплосетей. Кроме того, в этом сезоне планируют завершить проект по подключению микрорайона Черемошники к централизованному теплоснабжению.

Напомним, что стали известны адреса в Томске, где с 15 мая отключат горячую воду.