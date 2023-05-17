На базе ТГАСУ намерены создать учебный центр и корпоративную кафедру от ТДСК

Фото: ТДСК

Томская домостроительная компания (ТДСК) давно и прочно сотрудничает с профильным строительным вузом Томска. Генеральный директор ТДСК Александр Шпетер возглавляет Попечительский Совет Томского государственного архитектурно-строительного университета, технический директор ТДСК, руководитель Проектно-конструкторского бюро ТДСК Павел Семенюк — Президент Ассоциации выпускников ТГАСУ. Более 75 % руководителей ТДСК окончили томский вуз.

В мае 2023 ректор ТГАСУ Виктор Власов вручил Александру Шпетеру и Павлу Семенюку благодарственные письма за деятельное участие в развитии фонда целевого капитала ТГАСУ. Ежегодный вклад домостроительной компании в поддержку вуза достигает нескольких миллионов рублей. Кроме того компания ведет совместные научно-технические разработки, принимает учащихся на студенческую практику, привлекает к работе в подразделениях ТДСК.

Фото: ТДСК

На встрече руководители ТДСК И ТГАСУ обсудили новые направления сотрудничества. В частности, намерение создать корпоративную кафедру для подготовки специалистов в строительстве.

— Строительные технологии и требования изменяются с высокой скоростью и требуют такого же темпа внедрения в жизнь, — комментирует встречу Александр Шпетер. — Нам нужны молодые кадры с высоким уровнем образования и компетенций, которое обеспечивает ТГАСУ, а мы готовы вложить в целевое обучение будущих специалистов свои ресурсы и опыт.

Сотрудничество ТДСК и ТГАСУ идет в различных сферах: наука, производство, изыскания, проектирование, строительство. Важнейшее направление — внедрение цифровых решений.

Кроме того, компания готова привлекать вузовских преподавателей к обучению рабочим специальностям в собственном учебном центре, создание которого также заявлено в ближайших планах ТДСК.