Должность и.о. заммэра Томска по благоустройству занял Николай Глебович

В мэрии 16 мая сообщили о кадровых перестановках Фото: Ксения Высотина

Николай Глебович занял должность и.о. заммэра Томска по благоустройству. О кадровых перестановках в мэрии сообщили 16 мая.

«Занимавший до этого момента должность Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию», - сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, руководителем департамента архитектуры и градостроительства стал Сергей Чиков, до этого – заместитель начальника. Новый глава в администрации Советского района – это Вячеслав Шипицын. А Ленинским районом теперь руководит Андрей Дорош.