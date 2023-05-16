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НовостиОбщество16 мая 2023 15:28

Должность и.о. заммэра Томска по благоустройству занял Николай Глебович

Находившийся на этой должности Владимир Черноус ушел в отставку
Александра Тайбатрова
В мэрии 16 мая сообщили о кадровых перестановках

В мэрии 16 мая сообщили о кадровых перестановках

Фото: Ксения Высотина

Николай Глебович занял должность и.о. заммэра Томска по благоустройству. О кадровых перестановках в мэрии сообщили 16 мая.

«Занимавший до этого момента должность Вячеслав Черноус покинул пост по собственному желанию», - сообщила пресс-служба мэрии.

Кроме того, руководителем департамента архитектуры и градостроительства стал Сергей Чиков, до этого – заместитель начальника. Новый глава в администрации Советского района – это Вячеслав Шипицын. А Ленинским районом теперь руководит Андрей Дорош.